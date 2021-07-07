Уряд підтримав запровадження санкцій проти Білорусі
Кабінет міністрів схвалив рішення про внесення на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб Республіки Білорусь
Відповідне рішення підтримали під час засідання уряду 7 липня.
Відтак, рішення про санкції щодо Білорусі прийнято без обговорення та буде винесено на розгляд РНБО упродовж місяця.
Санкції пропонується застосувати на три роки.
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