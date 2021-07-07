Уряд підтримав запровадження санкцій проти Білорусі

Відповідне рішення підтримали під час засідання уряду 7 липня.

Відтак, рішення про санкції щодо Білорусі прийнято без обговорення та буде винесено на розгляд РНБО упродовж місяця.

Санкції пропонується застосувати на три роки.

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