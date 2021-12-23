Уряд планує виділити ще 300 млн грн на виплату зарплат шахтарям, - міністр енергетики

Відповідне доручення затверджено на засіданні уряду, повідомляє Укрінформ.

"Погодити зі зверненням Верховної Ради до Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів із загального фонду державного бюджету на виплату заробітних плат працівникам державних вуглевидобувних підприємств у сумі 300 млн грн та доручити підготувати відповідний проєкт акта Мінекономіки разом з Мінфіном, Міненерго та Мін'юстом і невідкладно подати на розгляд уряду", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

На початок грудня на державних шахтах заборгованість із зарплати становила 2,34 млрд грн.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, ПАТ "Центренерго" станом на 14 грудня вже перерахувало підприємствам вугільної галузі близько 370 млн гривень, які направлені на виплати заробітної плати працівникам державних шахт.

Верховна Рада у першому читанні підтримала зміни до держбюджету-2021 щодо погашення заборгованості та виплати поточної заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств.