Рада попередньо підтримала зміни до бюджету-2021 щодо погашення боргів по зарплаті шахтарям

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За проголосувало 311 народних депутатів.



Згідно із законопроєктом, передбачено виділення до кінця року 2,4 млрд грн для стабілізації роботи державних шахт.



Можливість виплати з'явилася за рахунок виконання планових показників від рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу.

На початок грудня на державних шахтах заборгованість із зарплати становила 2,34 млрд грн.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, ПАТ "Центренерго" станом на 14 грудня вже перерахувало підприємствам вугільної галузі близько 370 млн гривень, які направлені на виплати заробітної плати працівникам державних шахт