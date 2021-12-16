Рада попередньо підтримала зміни до бюджету-2021 щодо погашення боргів по зарплаті шахтарям
Верховна Рада у першому читанні підтримала зміни до державного бюджету на 2021 рік щодо погашення заборгованості та виплати поточної заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За проголосувало 311 народних депутатів.
Згідно із законопроєктом, передбачено виділення до кінця року 2,4 млрд грн для стабілізації роботи державних шахт.
Можливість виплати з'явилася за рахунок виконання планових показників від рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу.
- На початок грудня на державних шахтах заборгованість із зарплати становила 2,34 млрд грн.
- За словами міністра енергетики Германа Галущенка, ПАТ "Центренерго" станом на 14 грудня вже перерахувало підприємствам вугільної галузі близько 370 млн гривень, які направлені на виплати заробітної плати працівникам державних шахт
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.07
Купівля 27.07Продаж 27.31
-
EUR
Купівля 30.46Продаж 30.89
- Актуальне
- Важливе