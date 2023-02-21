Уряд призначив Дейнегу і Шевченка заступниками міністра оборони
Волонтер Віталій Дейнега та експосол Андрій Шевченко отримали нові посади у Міністерстві оборони
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Дейнегу призначили заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а Шевченка – заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.
- Нагадаємо, у вівторок, 14 лютого, на посаду першого заступника міністра оборони обрали генерала Олександра Павлюка, який керував обороною Києва від окупантів.
- Раніше стало відомо, що міністр оборони Олексій Резніков хоче звільнити своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука та призначити трьох нових, зокрема Олександра Павлюка.
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