Уряд призначив Дейнегу і Шевченка заступниками міністра оборони

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Дейнегу призначили заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а Шевченка – заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.