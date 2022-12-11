Уряд Швеції ухвалив дев'ятий пакет військової допомоги Україні

Про це стало відомо під час пресконференції міністрів оборони України та Швеції Олексія Резнікова і Пола Йонсона.

"Уряд Швеції ухвалив дев’ятий пакет підтримки України, і він на 50% більшій, ніж восьмий пакет. Це пов’язано з тим, що ми спостерігаємо ескалацію з боку Росії. В цьому пакеті ми надаємо ППО, комплектувальні для іншого виду ППО та зимову амуніцію для українських військових", - сказав Йонсон.

За словами очільника МО Швеції, 11 грудня він побачив наслідки атак на цивільні об'єкти у Миколаєві, який відвідав разом з Резніковим.

"З 1 січня ми будемо головувати в Раді Європи та для нас буде дуже важливим завданням захищати інтереси України", - пообіцяв міністр оборони Швеції.

29 листопада Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України. Тоді глава МЗС Швеції Тобіас Біллстрем повідомив, що допомога для України становитиме на 100 млн євро більше, ніж усі попередні рази.

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