Про це заявив глава МЗС Швеції Тобіаса Біллстрема під час брифінгу в Києві.

Допомога для України становитиме на 100 млн євро більше, ніж усі попередні рази.

"Ми привезли найбільший в історії наших відносин пакет допомоги: наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, різне зимове обладнання та уніформа, панцирники та 270 млн євро. Це - прорив, зовсім інший ступінь підтримки”, - зазначив він.

Він запевнив, що фінансова допомога дозволить Україні знайти більше потрібного на міжнародному ринку.

Нагадаємо, МЗС Фінляндії запевнили, що підтримуватимуть Україну, скільки знадобиться

До Києва 28 листопада прибула найбільша делегація міністрів із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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