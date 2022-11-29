На €100 млн більше, ніж усі попередні: Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України
Швеція надасть Україні найбільший в історії пакет військової і гуманітарної допомоги
Про це заявив глава МЗС Швеції Тобіаса Біллстрема під час брифінгу в Києві.
Допомога для України становитиме на 100 млн євро більше, ніж усі попередні рази.
"Ми привезли найбільший в історії наших відносин пакет допомоги: наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, різне зимове обладнання та уніформа, панцирники та 270 млн євро. Це - прорив, зовсім інший ступінь підтримки”, - зазначив він.
Він запевнив, що фінансова допомога дозволить Україні знайти більше потрібного на міжнародному ринку.
- Нагадаємо, МЗС Фінляндії запевнили, що підтримуватимуть Україну, скільки знадобиться
-
До Києва 28 листопада прибула найбільша делегація міністрів із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.68
Купівля 39.68Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 40.25Продаж 41.32
- Актуальне
- Важливе