Уряд ухвалив підвищити зарплати медикам у зоні бойових дій
Уряд ухвалив постанову про підвищення зарплат медичним працівникам на прифронтових територіях та у районах активних бойових дій
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
У постанові йдеться про встановлення нового рівня зарплати для лікарів, фармацевтів, фахівців з реабілітації, медичних сестер та молодших медичних працівників.
Так, на територіях активних бойових дій встановлено заробітну плату на рівні не менше:
- 28 000 гривень – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я
- 18 000 гривень – для медсестер та медбратів
- 9 000 гривень – для молодших медпрацівників.
На територіях можливих бойових дій (прифронтових територіях), відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше:
- 23 000 гривень – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я
- 15 500 гривень – для медсестер та медбратів
- 8 000 гривень – для молодших медпрацівників.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що таким рішенням уряд прагне зберегти кадровий потенціал на прифронтових територіях та у зоні активних бойових дій.
"Регулярно відвідуючи прифронтові області, мав змогу не раз на власні очі побачити, в яких умовах доводиться працювати нашим медичним працівникам. Не перестаю щиро дивуватися їхньому героїзму та відданості своїй справі - рятувати людей за будь-яких умов: під обстрілами, під час ракетних ударів, атак ворога. Дякую кожному, хто надійно тримає медичний фронт", - сказав Ляшко.
Рішення постанови поширюється на медичних працівників закладів охорони здоров’я, які мають контракт із Національною службою здоров'я.
Постанова діятиме до кінця 2023 року.
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