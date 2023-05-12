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Уряд ухвалив підвищити зарплати медикам у зоні бойових дій

12 травня, 2023 п'ятниця
20:51
Здоров'я Бойові медики

Уряд ухвалив постанову про підвищення зарплат медичним працівникам на прифронтових територіях та у районах активних бойових дій

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

У постанові йдеться про встановлення нового рівня зарплати для лікарів, фармацевтів, фахівців з реабілітації, медичних сестер та молодших медичних працівників.

Так, на територіях активних бойових дій встановлено заробітну плату на рівні  не менше:

  • 28 000 гривень – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я
  • 18 000 гривень – для медсестер та медбратів
  • 9 000 гривень – для молодших медпрацівників. 

На територіях можливих бойових дій (прифронтових територіях), відповідно до наказу Мінреінтеграції,  встановлено заробітну плату на рівні  не менше: 

  • 23 000 гривень – для лікарів, фармацевтів,  професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я
  • 15 500 гривень – для медсестер та медбратів
  • 8 000 гривень – для молодших медпрацівників. 

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що таким рішенням уряд прагне зберегти кадровий потенціал на прифронтових територіях та у зоні активних бойових дій.

"Регулярно відвідуючи прифронтові області, мав змогу не раз на власні очі побачити, в яких умовах доводиться працювати нашим медичним працівникам. Не перестаю щиро дивуватися їхньому героїзму та відданості своїй справі - рятувати людей за будь-яких умов: під обстрілами, під час ракетних ударів, атак ворога. Дякую кожному, хто надійно тримає медичний фронт", - сказав Ляшко.

Рішення постанови поширюється на медичних працівників закладів охорони здоров’я, які мають контракт із Національною службою здоров'я.

Постанова діятиме до кінця 2023 року.

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