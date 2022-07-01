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Головна війна з Росією Уряд України не відповідає тим викликам, які є в країні, - нардепка Клименко
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Уряд України не відповідає тим викликам, які є в країні, - нардепка Клименко

1 липня, 2022 п'ятниця
16:16
війна з Росією На фото засідання уряду 24 червня

Народна депутатка Юлія Клименко вважає, що Кабінет міністрів України неналежним чином виконує свою роботу в режимі воєнного часу

Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"

"На жаль, Уряд України не відповідає викликам, які є в країні. Уряд воєнного часу та мирного повинні мати зовсім різні підходи. Зараз Україні потрібен дуже швидкий та кризовий Уряд, який приймає жорсткі рішення у період воєнного часу", - пояснила Клименко.

Клименко зауважила, що Кабінет міністрів України повинен відповідати за рішення, які він приймає

"Уряд повинен приймати рішення і відповідати за них. Подивіться хоча б на рішення Уряду про повернення митного податку на ввезення автомобілів в Україну. Зараз на кордоні стоять кілометрові черги, люди бʼються в цих чергах і ми виглядаємо як варвари для наших сусідніх держав. Тому мені здається, що Кабінет міністрів України дуже відірваний від реальності", - додала Клименко

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