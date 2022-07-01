Уряд України не відповідає тим викликам, які є в країні, - нардепка Клименко
Народна депутатка Юлія Клименко вважає, що Кабінет міністрів України неналежним чином виконує свою роботу в режимі воєнного часу
Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"
"На жаль, Уряд України не відповідає викликам, які є в країні. Уряд воєнного часу та мирного повинні мати зовсім різні підходи. Зараз Україні потрібен дуже швидкий та кризовий Уряд, який приймає жорсткі рішення у період воєнного часу", - пояснила Клименко.
Клименко зауважила, що Кабінет міністрів України повинен відповідати за рішення, які він приймає
"Уряд повинен приймати рішення і відповідати за них. Подивіться хоча б на рішення Уряду про повернення митного податку на ввезення автомобілів в Україну. Зараз на кордоні стоять кілометрові черги, люди бʼються в цих чергах і ми виглядаємо як варвари для наших сусідніх держав. Тому мені здається, що Кабінет міністрів України дуже відірваний від реальності", - додала Клименко
- 21 червня Верховна Рада повернула сплату мит та ПДВ при імпорті товарів, у тому числі автомобілів, з 1 липня
- 28 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна пропонує державам-партнерам укласти міжнародний договір, який дозволяє використовувати золото-валютні резерви Росії для виплати компенсацій постраждалим від її вторгнення
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.49
Купівля 34.49Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.79Продаж 36.89
- Актуальне
- Важливе