Уряд України не відповідає тим викликам, які є в країні, - нардепка Клименко

Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"



"На жаль, Уряд України не відповідає викликам, які є в країні. Уряд воєнного часу та мирного повинні мати зовсім різні підходи. Зараз Україні потрібен дуже швидкий та кризовий Уряд, який приймає жорсткі рішення у період воєнного часу", - пояснила Клименко.



Клименко зауважила, що Кабінет міністрів України повинен відповідати за рішення, які він приймає



"Уряд повинен приймати рішення і відповідати за них. Подивіться хоча б на рішення Уряду про повернення митного податку на ввезення автомобілів в Україну. Зараз на кордоні стоять кілометрові черги, люди бʼються в цих чергах і ми виглядаємо як варвари для наших сусідніх держав. Тому мені здається, що Кабінет міністрів України дуже відірваний від реальності", - додала Клименко



21 червня Верховна Рада повернула сплату мит та ПДВ при імпорті товарів, у тому числі автомобілів, з 1 липня

28 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна пропонує державам-партнерам укласти міжнародний договір, який дозволяє використовувати золото-валютні резерви Росії для виплати компенсацій постраждалим від її вторгнення