Рада повернула сплату за розмитнення авто і оподаткування імпортних товарів з 1 липня
Верховна Рада повернула сплату мит та ПДВ при імпорті товарів, у тому числі автомобілів, з 1 липня
Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм.
"Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто (з 01.07)", – написав він.
За його словами, за відповідний урядовий законопроект №7418 у пешому та другому читанні проголосували 234 народних депутати при мінімально необхідних 226 голосах.
- Нагадаємо, фінансовий комітет парламенту наполягав на скасуванні пільг на розмитнення авто з 1 липня, хоча депутати запропнували кілька альтернативних законопроєктів про часткове скасування таких пільг.
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