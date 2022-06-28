Україна переконуватиме партнерів, аби вони визнали Росію державою-спонсором тероризму, — Шмигаль

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у промові на засіданні уряду.

Глава уряду наголосив, що конфіскація всіх без винятку російських активів за кордоном, які були заморожені після 24 лютого, стане одним з кроків покарання агресора. За його словами, країни-партнери зможуть укласти такий міжнародний договір та запустити процедуру конфіскації російських активів.

"Мова йде про сотні мільярдів доларів. Будемо робити все можливе, аби ці заморожені кошти якнайшвидше були спрямовані на допомогу українцям та відбудову нашої держави після війни", — сказав Денис Шмигаль.

Очільник уряду зауважив, що в Канаді вже набули чинності поправки до спеціалізованого закону, які передбачають можливість конфіскації російських активів та використання їх для підтримки України. Це питання у Вашингтоні два місяці тому обговорювали прем’єр-міністр України та віцепрем'єр-міністр Канади Христя Фріланд.

Як відзначив Денис Шмигаль, Україна також пропонує створити Фонд, куди підуть близько 300 млрд доларів російських коштів. З цього Фонду, за його словами, виплачуватимуться компенсації та буде відбудовуватися наша держава після перемоги.

"Ми залишимо Росії можливість самим сплатити репарації на користь України, але це навряд чи можливо. Тому ми підемо шляхом конфіскації їхніх активів та майна. Те саме стосується і конфіскації всіх російських активів в Україні. Все буде зроблено процедурно правильно, аби потім не виникало жодних питань у жодному міжнародному арбітражі", — підкреслив прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль відзначив, що Україна продовжить переконувати партнерів, аби вони визнали Росію державою-спонсором тероризму. А також працює над тим, аби агресора остаточно виключили з міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму.

За словами прем’єр-міністра, уряд залучає до цієї надважливої роботи найкращих українських та світових юристів.

24 червня Комітет Сенату США схвалив резолюцію про визнання РФ країною-спонсором тероризму.

15 квітня президент України звернувся до президента США з прямим закликом, щоб Сполучені Штати застосували до Росії одну з найпотужніших і далекосяжних санкцій в американському арсеналі, - визнали РФ державою-спонсором тероризму.

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