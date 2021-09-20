Уряд Великої Британії проведе зустріч з представниками галузі через ціни на газ

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Sky News і The Guardian.

Міністр з питань бізнесу Квасі Квартенг, представники сфери та регулятор Ofgem проведуть зустріч 20 вересня.

Міністр сказав, що є плани для того, щоб запобігти відключенню споживачів. Зокрема, у разі банкрутства дрібних постачальників споживачів передаватимуть до інших, які готові запропонувати найнижчу ціну.

За останні кілька тижнів про банкрутство заявили п’ять енергокомпаній. Є побоювання, що до кінця вересня можуть не витримати ще чотири компанії, що обслуговують близько 1 млн британців.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що проблеми з постачанням можуть тривати місяцями.

Останніми тижнями ціни на газ рекордно зросли, причиною чого називають швидке пробудження економіки, нестачу запасів у сховищах після холодної зими.