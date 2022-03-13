Уряд впроваджує план підтримки посівної кампанії - Шмигаль
Кабінет Міністрів затвердив рішення, яким держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов’язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності
Про це повідомив прем'єр - міністр України Денис Шмигаль.
"Кабінетом Міністрів було затверджене рішення, яким держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов’язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності.Також аграріям будуть надаватись державні гарантії на 80% суми залучених ними кредитів" - повідомив прем'єр.
- Нагадаємо, 11 березня Володимир Зеленський заявив, що в Україні, за можливості, має пройти повноцінна посівна кампанія.
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