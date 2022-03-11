Зеленський: на всій нашій землі маємо цієї весни зробити повноцінну посівну кампанію - наскільки це можливо
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні, за можливості, має пройти повноцінна посівна кампанія
Про це він сказав у своєму зверненні, передає Еспресо.TV.
"Сьогодні вранці на щоденній селекторній нараді мені поставили логічне питання - "Зважаючи на весну, що з посівною? Як її починати? Особливо у тих районах, які тимчасово окуповані". Моя відповідь - дуже проста. На всій нашій землі, щоб там не було, ми маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. Авжеж, настільки, наскільки це можливо. Все залежить від людей та ситуації. Бо це про життя - воно важливіше",- повідомив президент.
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