Уряд Японії запровадив нову програму для переселенців з України. Деталі

Про це повідомляє NHK.

Зазначається, що тепер такі особи за своїми правами будуть прирівняними до біженців. Програма запрацювала з 1 грудня, як повідомляється насамперед "для людей з України".

За бажанням переселенці, які скористаються новою програмою, можуть ходити на уроки японської мови, а також курси адаптації життя в Японії. Іноземці також матимуть право на належну за законом фінансову підтримку.

Як заявили в Агентстві імміграційних служб, уряд Японії зробить усе можливе, щоб безперебійно реалізовувати програму та забезпечити відповідну допомогу тим, хто підпадає під критерії людей, які залишили свої будинки через війну.