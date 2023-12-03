Уряд Японії запровадив нову програму для переселенців з України. Деталі
Японський уряд з 1 грудня запустив нову програму підтримки іноземців, які були змушені залишити свої будинки через збройні конфлікти, але які з якихось причин не відповідають критеріям Японії на отримання статусу біженця
Про це повідомляє NHK.
Зазначається, що тепер такі особи за своїми правами будуть прирівняними до біженців. Програма запрацювала з 1 грудня, як повідомляється насамперед "для людей з України".
За бажанням переселенці, які скористаються новою програмою, можуть ходити на уроки японської мови, а також курси адаптації життя в Японії. Іноземці також матимуть право на належну за законом фінансову підтримку.
Як заявили в Агентстві імміграційних служб, уряд Японії зробить усе можливе, щоб безперебійно реалізовувати програму та забезпечити відповідну допомогу тим, хто підпадає під критерії людей, які залишили свої будинки через війну.
- У листопаді очільник МЗС Японії, міністр економіки та представники японського бізнесу під час зустрічі з прем’єр-міністром Шмигалем пообіцяли надати 160 млн євро для економічного відновлення України.
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