Японія надасть €160 млн на економічне відновлення України
Очільник МЗС Японії, міністр економіки та представники японського бізнесу під час зустрічі з Прем’єр-міністром Шмигалем пообіцяли надати 160 млн євро для економічного відновлення України
Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.
Під час зустрічі з державним міністром закордонних справ Японії Кійото Цуджі, державним міністром економіки, торгівлі та промисловості Кадзучіка Івата й представниками японського бізнесу Шмигаль озвучив пріоритети швидкого відновлення України: енергетика, житло, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу.
"Вдячний японській делегації за сьогоднішню місію, яка сприятиме подальшому залученню японських компаній до відбудови", - наголосив Прем’єр-міністр.
У повідомленні йдеться про те, що Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, особливо у переробній промисловості.
"Для нас важлива співпраця у сферах АПК, металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ. Досвід Японії в післявоєнному відновленні може стати в пригоді для економічного відновлення України", - пояснив Шмигаль.
Державні міністри запевнили, що позиція Японії щодо підтримки України буде незмінною.
- Напередодні, 17 листопада, президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда домовилися посилити санкції проти Росії.
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