Японія надасть €160 млн на економічне відновлення України

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

Під час зустрічі з державним міністром закордонних справ Японії Кійото Цуджі, державним міністром економіки, торгівлі та промисловості Кадзучіка Івата й представниками японського бізнесу Шмигаль озвучив пріоритети швидкого відновлення України: енергетика, житло, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу.

"Вдячний японській делегації за сьогоднішню місію, яка сприятиме подальшому залученню японських компаній до відбудови", - наголосив Прем’єр-міністр.

У повідомленні йдеться про те, що Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, особливо у переробній промисловості.

"Для нас важлива співпраця у сферах АПК, металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ. Досвід Японії в післявоєнному відновленні може стати в пригоді для економічного відновлення України", - пояснив Шмигаль.

Державні міністри запевнили, що позиція Японії щодо підтримки України буде незмінною.