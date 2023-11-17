США та Японія домовилися про нові санкції проти РФ

Про це йдеться на сайті МЗС Японії.

"Що стосується агресії Росії проти України, два лідери домовилися про продовження жорстких санкцій проти РФ і рішучу підтримку України", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Кішіда заявив, що високо цінує лідерство президента Байдена та дипломатичні зусилля США, включно з реалізацією гуманітарних пауз щодо ситуації в Ізраїлі та Палестині.