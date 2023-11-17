США та Японія домовилися про нові санкції проти РФ
Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда домовилися посилити санкції проти Росії
Про це йдеться на сайті МЗС Японії.
"Що стосується агресії Росії проти України, два лідери домовилися про продовження жорстких санкцій проти РФ і рішучу підтримку України", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, Кішіда заявив, що високо цінує лідерство президента Байдена та дипломатичні зусилля США, включно з реалізацією гуманітарних пауз щодо ситуації в Ізраїлі та Палестині.
- 16 листопада США ввели санкції проти трьох організацій, пов'язаних з РФ: вони експортували російську нафту за завищеними цінами.
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