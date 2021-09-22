Уряд запровадить обов'язкову вакцинацію для вчителів та держслужбовців

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.



"Пропонуємо почати впровадження обов'язкових профілактичних щеплень від COVID-19, зокрема для співробітників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади і їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій", - сказав Ляшко.



Міністр пояснив, що такий підхід передбачений статтею 12 про захист населення від інфекційних хвороб, відповідно до якої працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників або розповсюдження ними інфекційних захворювань, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних хвороб.



Ляшко також підкреслив, що Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною у демократичних спільнотах і не суперечить конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

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