Уряд затвердив призначення нових очільників Донецької та Рівненської ОДА

Про це повідомляє телеграм-канал "Уряд online".

Вадим Філашкін, який очолить Донецьку обласну державну адміністрацію, до цього був заступником голови ОДА. Працював на посаді з 2019 року.

Фото: barometr.info

Олександр Коваль став головою Рівненської ОДА. До цього з 2021 року очолював Рівненську районну державну адміністрацію.

Фото: Facebook Костопільська РДА