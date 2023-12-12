Уряд затвердив призначення нових очільників Донецької та Рівненської ОДА
У вівторок, 12 грудня, відбулося засідання Кабінету Міністрів України, де підтримали укази президента України про призначення нових очільників Донецької та Рівненської ОДА
Про це повідомляє телеграм-канал "Уряд online".
Вадим Філашкін, який очолить Донецьку обласну державну адміністрацію, до цього був заступником голови ОДА. Працював на посаді з 2019 року.
Фото: barometr.info
Олександр Коваль став головою Рівненської ОДА. До цього з 2021 року очолював Рівненську районну державну адміністрацію.
Фото: Facebook Костопільська РДА
- У вівторок, 5 вересня, Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької ОВА.
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