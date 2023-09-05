Зеленський звільнив Павла Кириленка з посади голови Донецької ОВА
У вівторок, 5 вересня, Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької ОВА
Про це йдеться в указі президента №558/2023.
"Звільнити Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у повідомленні.
Раніше постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук також повідомив, що сьогодні Кабінет міністрів погодив звільнення Кириленка з посади.
- 5 вересня Верховна Рада звільнила з посади голову Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську. Очікується, що Кириленко стане її наступником.
- Також у вівторок, 5 вересня, Верховна Рада України підтримала заяву Рустема Умєрова про звільнення з посади голови Фонду державного майна.
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