Зеленський звільнив Павла Кириленка з посади голови Донецької ОВА

Про це йдеться в указі президента №558/2023.

"Звільнити Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у повідомленні.

Раніше постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук також повідомив, що сьогодні Кабінет міністрів погодив звільнення Кириленка з посади.