Урядова програма з компенсації зарплат допомогла працевлаштувати 7,4 тис. переселенців
Урядова програма з компенсації роботодавцям мінімальної зарплати за нові робочі місця для переселенців дозволила працевлаштуватися 7,4 тисячі українців
Про це повідомило Міністерство економіки України у телеграм.
Як йдеться у дописі, цією програмою скористалося майже 4,4 тисячі роботодаців, а майже 7,4 тисячі внутрішніх переселенців отримали роботу.
"Станом на 14 липня понад 4,4 тисячі роботодавців скористалися програмою компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених. Роботу отримали майже 7,4 тисячі українців, що змушені були переїхати у безпечні регіони", - зазначає Міністерство.
За даними Міністерства, з виділених 200 млн грн уряд витратив на компенсацію роботодавцям лише 37,3 млн грн. Це говорить саме за себе.
- Раніше, Ярослав Железняк повідомляв, що компанії не поспішають брати участь у цій програмі.
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