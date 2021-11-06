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USAID підтримуватиме в Україні підвищення впевненості та зміцнення громадської довіри

6 листопада, 2021 субота
12:42
Економіка

США бачить на Закарпатті перспективи для інвестування і створення нових робочих місць. Одним із рушіїв розвитку регіону та України загалом тут бачать місцеву молодь

Про це заявила у ході ІІ-го форуму ідей та рішень “Re:Open Zakarpattia” заступниця директора місії USAID в Україні Сюзан Кутор, інформує Еспресо.TV.

“Передумовою для інвестицій є розвиток громади. Нам потрібне спільне бачення громади, яке в свою чергу призведе до появи робочих місць та інвестицій. Один із засобів для досягнення цього - створити простір для залучення всієї мультикультурної громади і різних етнічних груп”, - зазначила вона.

За словами Сюзан Кутор, Закарпаття вже отримало багато уроків у цьому, тому Україна може черпати досвід саме тут.

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На думку представниці USAID, основним рушієм зростання країни є молодь, яка прагне долучатися не тільки своєю енергією, а й конкретною роботою у різних напрямках. І держава має створити умови та платформи для розвитку молоді, щоб молодим людям не доводилось шукати можливості для втілення своїх мрій за кордоном.

“Закарпаття робить певні кроки в цьому напрямку і це надає оптимізму для регіону і країни загалом”, - зазначила Сюзан Кутор. - Результати цьогорічного опитування показують, що в Україні зріс рівень терпимості та толерантності, а це теж запорука розвитку”.

Надалі USAID розвиватиме в Україні дві основні ініціативи: підвищення впевненості та зміцнення громадської довіри. Закарпаття, за словами представниці фонду, буде у центрі уваги цих ініціатив.


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молодь
Закарпаття
безробіття
USAID
робочі місця
новини Закарпаття
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