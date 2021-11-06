Посольство Нідерландів пильніше придивилось до двох областей України

Про це ІІ-му форуму ідей та рішень "Re:Open Zakarpattia" розповів Йеннес де Мол, надзвичайний і повноважений посол Королівства Нідерландів в Україні, повідомляє Еспресо.TV.



За його словами, раніше посольство вважало, що Київ - центр усієї діяльності України, але насправді регіони відіграють свою роль.



"Є деякі регіони, про які держава забула. Цього року вирішили зосередитися на Закарпатті та Сумській області", - зазначив посол.



"На загальнонаціональному рівні ми підтримуємо реформи у судовій системі. Навіщо це нам? Коли я звертаюся до інвесторів, бачу, що вони знають, які є можливості. Але вони хочуть бачити прогнозованість у судовій системі, верховенство права і чіткість у податковій системі, а також сприятливу банківську систему. Хочуть однакові правила гри для всіх учасників ринку", - додав Йеннес де Мол.



"Можливості, є інвестиції з’являться. З економічного погляду ми зосереджуємося на сільському господарстві, логістиці, внутрішніх водних шляхах", - пояснив дипломат.



До речі, понад 400 голландських компаній фактично обслуговуються IT кластером України, зауважив посол:



"Навіть без участі влади дуже багато налагоджено партнерств між Голландією та Україною".





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