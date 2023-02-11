USAID виділяє $60 млн на посилення кібербезпеки України
USAID виділяє $60 млн на посилення кібербезпеки України, щоби всі цифрові продукти стабільно працювали та покращився захист об'єктів критичної інфраструктури від кібератак
Про це оголосили під час зустрічі команди Дії із заступницею USAID Ізобель Коулман та послом США Бріджит Брінк, інформує очільник мін цифри Михайло Федоров.
"З першого дня Мінцифри USAID — наш надійний партнер. Саме завдяки підтримці від агенції запустили застосунок та портал Дія. А ще — десятки найпопулярніших послуг, які ви отримуєте в кілька кліків. Посилення кіберстійкості України завжди було і є важливою частиною нашої співпраці. Разом запускали багбаунті з призовим фондом в 1 млн доларів, щоб етичні хакери знайшли вразливості Дії. Були лише некритичні баги. Це ще раз підтвердило, що Дія — найзахищеніший державний продукт", - зазначив міністр.
Також Михайло Федоров подякував USAID за постійну підтримку України та цифрових ініціатив уряду.
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