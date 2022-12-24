Про це в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

"Якщо ми зараз говоримо конкретно про Нацполіцію, то вона, звичайно, буде працювати у посиленому режимі, щоб громадяни нашої країни почувалися у безпеці. Звичайно, будуть працювати у посиленому режимі всі структури МВС – не тільки Нацполіція, а й ДСНС, і прикордонники, Нацгвардія тощо", - сказав Смірнов.

Він нагадав, що у постійному режимі працюють "пункти незламності", де у разі блекауту громадяни завжди зможуть отримати допомогу. "Але за будь-яких умов ми, звичайно, продовжимо нашу роботу, щоб люди відчували присутність і завжди знали, до кого можна звернутися", - поінформував радник глави МВС.

За словами Смірнова, в умовах блекауту будуть посилені мобільні патрулі – автомобілі з проблисковими маячками. Повідомляти про повітряну тривогу та інші важливі речі вони будуть через гучномовці.

"Піші патрулі будуть у світловідбивних жилетах, щоб люди могли їх ідентифікувати, і щоб вони знали, де перебувають працівники правоохоронних органів та могли звернутися по необхідну допомогу", - поінформував представник МВС.

Він зазначив, що йдеться не просто про присутність правоохоронців – важливо, щоб люди почувалися в безпеці і знали, що можна звернутися по допомогу до найближчого патруля.

Радник глави МВС, відповідаючи на запитання, чи зможуть люди, наприклад, закритися у ресторанному підвальному приміщенні на всю новорічну ніч і святкувати, зауважив, що тут важливо, чи не будуть вони порушувати комендантську годину.

"Якщо не буде ніякого шуму, і ніхто не буде виходити надвір, то ми про це можемо і не дізнатися. І тому не можна говорити про якісь правопорушення. Але є певні критерії, які говорять про правопорушення – і тут ми, звичайно, будемо реагувати відповідним чином", - запевнив Смірнов.

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