Усик дав короткі характеристики Ф'юрі, Джошуа та Вайлдеру
Український боксер Олександр Усик дав характеристики усім лідерам надважкого дивізіону - Тайсону Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Деонтею Вайлдеру
Про це повідомляє vRINGe.com.
Таким чином Усик відповів на прохання дати характеристику кожному з десяти найсильніших боксерів надважкої ваги.
"1. Олександр Усик – справедливість; 2. Тайсон Ф’юрі – "циганська королева"; 3. Ентоні Джошуа – AJ; 4. Деонтей Вайлдер – нокаут; 5. Енді Руїс – мексиканський воїн; 6. Філіп Хрговіч – серйозний хлопець; 7. Чжан Чжилей – залізне підборіддя; 8. Джо Джойс – повільний; 9. Ділліан Вайт – небезпечний; 10. Джозеф Паркер – друг Ф’юрі", - відповів Усик.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Британець Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Українець має провести наступний поєдинок проти обов'язкового претендента на пояс WBA Даніеля Дюбуа з Великої Британії.
- 6 травня стало відомо, що Олександр Усик та Даніель Дюбуа не змогли у відведені терміни домовитися про бій.
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