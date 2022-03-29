Усик дізнався дату та місце другого поєдинку проти Джошуа

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк, повідомляє Sky Sports.

За його словами наразі команди українського та британського боксерів обговорюють проведення поєдинку наприкінці червня у Саудівській Аравії.

"Саудівська Аравія – це місце, яке ми зараз обговорюємо. Кінець червня – це час, який ми розглядаємо зараз. Багато залежатиме від того, наскільки швидко нам вдасться підписати папери. Добре, що Усик вже в Європі і може розпочати підготовку", – сказав Красюк.

Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.

В Усика було право покинути в умовах воєнного стану Україну, оскільки в нього троє неповнолітніх дітей. Одразу після повномасштабного російського вторгнення боксер вступив у тероборону.

Нагадаємо, 25 березня Усик заявив, що проведе бій проти Джошуа, адже таким чином він більше допоможе нашій країні, ніж у теробороні.

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