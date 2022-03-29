Усик дізнався дату та місце другого поєдинку проти Джошуа
Український боксер Олександр Усик може провести реванш проти британця Ентоні Джошуа в червні в Саудівській Аравії
Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк, повідомляє Sky Sports.
За його словами наразі команди українського та британського боксерів обговорюють проведення поєдинку наприкінці червня у Саудівській Аравії.
"Саудівська Аравія – це місце, яке ми зараз обговорюємо. Кінець червня – це час, який ми розглядаємо зараз. Багато залежатиме від того, наскільки швидко нам вдасться підписати папери. Добре, що Усик вже в Європі і може розпочати підготовку", – сказав Красюк.
Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.
В Усика було право покинути в умовах воєнного стану Україну, оскільки в нього троє неповнолітніх дітей. Одразу після повномасштабного російського вторгнення боксер вступив у тероборону.
- Нагадаємо, 25 березня Усик заявив, що проведе бій проти Джошуа, адже таким чином він більше допоможе нашій країні, ніж у теробороні.
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