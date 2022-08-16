Вечір боксу відбудеться 20 серпня 2022. Бій можна буде подивитись абсолютно безплатно у розділі "Спорт" у додатку MEGOGO на всіх пристроях, а також в мережі інтернет за спеціальним лінком. Крім того, транслятор передасть сигнал на регіональні канали Суспільного Мовлення, на телеканал 2+2, а також на сайт та у додаток Parimatch. Лише зазначені канали і платформи, мають право легально показувати бій.

Студія перед боєм розпочнеться о 22:00. На глядачів чекатимуть андеркарди, де на ринг вийде український боксер промоутерської компанії Usyk-17 Promotions Даніель Лапін. Його суперником у рейтинговому поєдинку буде словак Йозеф Юрко. Головний поєдинок між Усиком та Джошуа розпочнеться о 00:56.

Коментуватиме протистояння чемпіонів Володимир Кобельков.

Під час усієї трансляції проходитиме збір коштів на потреби Збройних Сил України. Благодійний фонд Олександра Усика має на меті зібрати 1 млн доларів, за ці кошти буде придбано 100 автівок на фронт. Зробити свій внесок можна буде відсканувавши QR-код на екрані під час трансляції.

Підтримати Олександра та збір коштів у студії зголосились легендарні спортсмени та українські зірки, які стануть спеціальними гостями студії. На цьому благодійна складова не закінчується, і як анонсувалося раніше, кошти від реклами та спонсорства поєдинку також будуть передані на допомогу ЗСУ.

Збір проводитиме благодійний фонд українського чемпіона Usyk Foundation, що протягом п’яти місяців війни допомагає українцям, які постраждали від російської агресії. Якщо сума донатів перевищить 1 млн доларів, решта буде витрачена на продуктові набори, які будуть передані внутрішньо переміщеним особам та людям, які потребують допомоги.

Нагадаємо, боксери Олександр Усик та Ентоні Джошуа змагатимуться за чемпіонські пояси Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Міжнародної федерації боксу (IBF) та Міжнародної боксерської організації (IBO). Всі вони зараз належать Олександру Усику, який переміг у минулому поєдинку. Окрім цього, на кону буде стояти вакантний титул Чемпіона за версією журналу "The Ring".

MEGOGO співпрацює з промоутерською компанією K2 Promotions, яка представляє Олександра Усика. У рамках партнерства глядачам MEGOGO стали доступними ексклюзивні трансляції поєдинків за участі українських титулованих професійних боксерів. Анонси всіх спортивних подій від K2 Promotions з'являтимуться у розділі "Спорт" на MEGOGO та на власному інтерактивному каналі "MEGOGO Гонг".