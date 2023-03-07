Про це Усик розповів у інтерв'ю The Overlap на Sky Sports.

За його словами, він не зважає на перевагу Ф'юрі у вазі та зрості та сприймає бій за звання абсолютного чемпіона світу, як звичайний поєдинок.

"Я не боюся Тайсона Ф'юрі. Це буде звичайний бій, але за усі титули. Він просто велика людина з поясом WBC, яка ніколи раніше не програвала. Якщо людина більша за мене, це не означає, що вона сильніша. Якщо у нього довші руки, це не означає, що це буде перевагою", - переконаний Усик.

Він наголосив, що впродовж усієї кар'єри стикався з тим, що у нього не вірили, та доводив скептиками, чого насправді він вартий.

"Я займаюся боксом з 15 років. Вони говорили, що я не маю боксувати. Мені казали, що я не стану олімпійським чемпіоном, чемпіоном світу і що мені не варто переходити в надважку вагу. Але це були думки людей, які не могли цього зробити самі. Особисто я продовжую молитись і рухатися вперед", - розповів Усик, який володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).