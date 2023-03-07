Усик емоційно відповів експертам, які не вірять у його перемогу над Ф'юрі
Український боксер Олександр Усик заявив, що не боїться британського важковаговика Тайсона Ф'юрі
Про це Усик розповів у інтерв'ю The Overlap на Sky Sports.
За його словами, він не зважає на перевагу Ф'юрі у вазі та зрості та сприймає бій за звання абсолютного чемпіона світу, як звичайний поєдинок.
"Я не боюся Тайсона Ф'юрі. Це буде звичайний бій, але за усі титули. Він просто велика людина з поясом WBC, яка ніколи раніше не програвала. Якщо людина більша за мене, це не означає, що вона сильніша. Якщо у нього довші руки, це не означає, що це буде перевагою", - переконаний Усик.
Він наголосив, що впродовж усієї кар'єри стикався з тим, що у нього не вірили, та доводив скептиками, чого насправді він вартий.
"Я займаюся боксом з 15 років. Вони говорили, що я не маю боксувати. Мені казали, що я не стану олімпійським чемпіоном, чемпіоном світу і що мені не варто переходити в надважку вагу. Але це були думки людей, які не могли цього зробити самі. Особисто я продовжую молитись і рухатися вперед", - розповів Усик, який володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 15 лютого промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що українець наполягає, аби призовий фонд у бою проти Тайсона Ф'юрі розподілявся порівну.
- 26 лютого стало відомо, що Ф'юрі наполягає, аби призовий фонд поєдинку з Усиком розподілявся у пропорції 60:40 на його користь.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.33
Купівля 38.33Продаж 39.18
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе