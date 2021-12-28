Усик назвав імена боксерів, з якими хоче битися після Джошуа
Український боксер Олександр Усик заявив про бажання зустрітися з британцем Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером
Про це він розповів у інтерв'ю Forbes.
За словами Олександра Усика, він хоче побитися з Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером, однак зараз зосереджений на реванші з Ентоні Джошуа.
"Я міг би провести бій з Ф'юрі або Вайлдером, але зараз я зосереджений на реванші з Джошуа. Якщо я завоюю чотири титули, це буде дуже гучна заява з мого боку", - сказав Усик.
Читайте також: Топ-7 найгучніших боксерських боїв 2021 року
Він також висловив переконання, що другий бій проти Джошуа не буде схожий на перший.
"Я не турбуюся, чи готовий Джошуа до реваншу та готовий до будь-якого ходу бою. Звичайно, Джошуа все змінить. Все буде іншим", - зазначив Усик.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
На весну 2022 року заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.
-
22 грудня стало відомо, що Ентоні Джошуа категорично відмовився поступатися співвітчизнику Тайсону Ф'юрі правом на бій з Олександром Усиком.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.35
-
EUR
Купівля 30.55Продаж 30.99
- Актуальне
- Важливе