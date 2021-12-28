Усик назвав імена боксерів, з якими хоче битися після Джошуа

Про це він розповів у інтерв'ю Forbes.

За словами Олександра Усика, він хоче побитися з Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером, однак зараз зосереджений на реванші з Ентоні Джошуа.

"Я міг би провести бій з Ф'юрі або Вайлдером, але зараз я зосереджений на реванші з Джошуа. Якщо я завоюю чотири титули, це буде дуже гучна заява з мого боку", - сказав Усик.

Читайте також: Топ-7 найгучніших боксерських боїв 2021 року

Він також висловив переконання, що другий бій проти Джошуа не буде схожий на перший.

"Я не турбуюся, чи готовий Джошуа до реваншу та готовий до будь-якого ходу бою. Звичайно, Джошуа все змінить. Все буде іншим", - зазначив Усик.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На весну 2022 року заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.

22 грудня стало відомо, що Ентоні Джошуа категорично відмовився поступатися співвітчизнику Тайсону Ф'юрі правом на бій з Олександром Усиком.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb