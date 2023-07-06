Усик офіційно оголосив ім'я суперника та дату наступного захисту титулів
Український боксер Олександр Усик захищатиме титули чемпіона світу в надважкій вазі 26 серпня у Вроцлаві у бою проти британця Даніеля Дюбуа
Про це повідомив промоутер українця Олександр Красюк в Instagram.
Поєдинок відбудеться 26 серпня у Вроцлаві на Tarczynski Arena, яка вміщує 45 тис. глядачів.
Наступним суперником Усика стане обов'язковий претендент на титул WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) Даніеля Дюбуа з Великої Британії.
Українець також володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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