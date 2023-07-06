Про це повідомив промоутер українця Олександр Красюк в Instagram.

Поєдинок відбудеться 26 серпня у Вроцлаві на Tarczynski Arena, яка вміщує 45 тис. глядачів.

Наступним суперником Усика стане обов'язковий претендент на титул WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) Даніеля Дюбуа з Великої Британії.

Українець також володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).