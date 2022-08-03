Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон у twitter.

За його інформацією, призовий фонд поєдинку між Усиком та Джошуа, який відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії, складе $80 млн. Українець та британець розділять його порівну.

Для Усика цей гонорар стане найбільшим у кар'єрі.

Гарантований гонорар українця за перший бій з Джошуа склав $4,1 млн, а суперник заробив $20,5 млн. Гонорари у поєдинку розподілялися у пропорції 80 на 20 на користь британця.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.

21 червня Тайсон Ф'юрі заявив, що у Ентоні Джошуа мало шансів взяти реванш в Олександра Усика.

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