Усик перехопив спаринг-партнера у Ф'юрі
Український боксер Олександр Усик запросив до свого тренувального табору конголезця Мартіна Баколе, який був спаринг-партнером британця Тайсона Ф'юрі
Про це повідомляє Sky Sports.
Мартін Баколе прилетів до Дубая, де допомагає Олександру Усику готуватися до реваншу з британцем Ентоні Джошуа.
Навесні конголезець допомагав іншому британцю - Тайсону Ф'юрі - готуватися до поєдинку з його співвітчизником Ділліаном Вайтом, якого він нокаутував у квітні.
Баколе вже спарингував з Усиком перед першим боєм проти Джошуа восени 2021 року.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Мартін Баколе провів серед професіоналів 19 боїв, здобув 18 перемог та зазнав 1 поразки.
- 21 червня Тайсон Ф'юрі заявив, що у Ентоні Джошуа мало шансів взяти реванш в Олександра Усика.
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