Про це повідомляє Sky Sports.

Мартін Баколе прилетів до Дубая, де допомагає Олександру Усику готуватися до реваншу з британцем Ентоні Джошуа.

Навесні конголезець допомагав іншому британцю - Тайсону Ф'юрі - готуватися до поєдинку з його співвітчизником Ділліаном Вайтом, якого він нокаутував у квітні.

Баколе вже спарингував з Усиком перед першим боєм проти Джошуа восени 2021 року.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Мартін Баколе провів серед професіоналів 19 боїв, здобув 18 перемог та зазнав 1 поразки.

21 червня Тайсон Ф'юрі заявив, що у Ентоні Джошуа мало шансів взяти реванш в Олександра Усика.

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