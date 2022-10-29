Усик показав, як у Нью-Йорку готується вболівати за Ломаченка
Олександр Усик прибув до Нью-Йорка на бій іншого українського боксера - Василя Ломаченка
Фото зі США Усик оприлюднив у Instagram.
На знімку боксер знявся на тлі прапорів України та позначив геолокацію.
До Нью-Йорку Олександр Усик прилетів підтримати Василя Ломаченка, який в ніч проти 30 жовтня проведе поєдинок проти американця Джемейна Ортіса.
До цього Усик також перебував у США, де відвідав конференцію WBO (Всесвітньої боксерської організації), яка визнала його найкращим боксером 2022 року.
- 28 жовтня Василь Ломаченко та Джемейн Ортіс провели зважування та фінальну дуель поглядів.
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