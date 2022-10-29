Ломаченко та Ортіс провели битву поглядів. Відео
Український боксер Василь Ломаченко та американець Джермейн Ортіс провели дуель поглядів
Відео опублікував Top Rank.
Бій Ломаченко - Ортіс відбудеться 29 жовтня у Нью-Йорку. Поєдинок пройде у спортивному комплексі Madison Square Garden.
Хоч українець і битиметься з американцем, на битві поглядів місцева публіка активно скандувала: "Лома-Лома-Лома". Спершу Ортіс вирішив вийти на дуель в окулярах, але пізніше зняв їх.
Востаннє Ломаченко боксував у грудні 2021 року та переміг за очками Річарда Коммі з Гани.
Дуель поглядів Василь Ломаченко та Джермейн Ортіс:
- 26 жовтня Василь Ломаченко заявив, що обрав у суперники маловідомого американця Джемейна Ортіса, через річну перерву в кар'єрі.
- Також український боксер заявив, що у 2023 році хоче зустрітися з американцями Девіном Хейні та Джервонтою Девісом.
- 28 жовтня український легковаговик Василь Ломаченко розповів, що планує повернутись в Україну після бою з Джемейном Ортісом.
- Журналісти запитали, чи хотів би щось Василь Ломаченко передати президенту Росії Володимиру Путіну.
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