Відео опублікував Top Rank.

Бій Ломаченко - Ортіс відбудеться 29 жовтня у Нью-Йорку. Поєдинок пройде у спортивному комплексі Madison Square Garden.

Хоч українець і битиметься з американцем, на битві поглядів місцева публіка активно скандувала: "Лома-Лома-Лома". Спершу Ортіс вирішив вийти на дуель в окулярах, але пізніше зняв їх.

Востаннє Ломаченко боксував у грудні 2021 року та переміг за очками Річарда Коммі з Гани.

Дуель поглядів Василь Ломаченко та Джермейн Ортіс:

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