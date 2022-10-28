Бог йому суддя: Ломаченко висловився про Путіна і розповів, чим займався у теробороні
Журналісти запитали, чи хотів би щось Василь Ломаченко передати президенту Росії Володимиру Путіну
Про це повідомляє Reuters.
"Бог йому суддя", - відповів український боксер.
Василь Ломаченко також розповів про свої відчуття після 24 лютого та вступ до тероборони Білгорода-Дністровського.
"Страх і розгубленість. Я намагався зрозуміти, що відбувається і що буде. Я не був ні на передовій, ні на полі бою. Я не брав участі у боях. Перші дні пролетіли швидко, тому що все змінювалось дуже швидко. Нашій групі було доручено патрулювати місто після комендантської години. Комендантська година почалася о 22:00. Це був час, коли ми почали охороняти вулиці. Щоб помічати людей чи автомобіль, яких не повинно бути. Треба бути пильним, як під час бою", - сказав Ломаченко, пише ESPN.
Бій Ломаченко - Ортіс відбудеться 29 жовтня у Нью-Йорку.
Востаннє українець боксував у грудні 2021 року та переміг за очками Річарда Коммі з Гани.
- 26 жовтня Василь Ломаченко заявив, що обрав у суперники маловідомого американця Джемейна Ортіса, через річну перерву в кар'єрі.
- Також український боксер заявив, що у 2023 році хоче зустрітися з американцями Девіном Хейні та Джервонтою Девісом.
- 28 жовтня український легковаговик Василь Ломаченко розповів, що планує повернутись в Україну після бою з Джемейном Ортісом.
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