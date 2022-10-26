Ломаченко розповів, з ким хоче битися після перемоги над Ортісом
Український боксер Василь Ломаченко заявив, що у 2023 році хоче зустрітися з американцями Девіном Хейні та Джервонтою Девісом
Про це Ломаченко заявив у інтерв'ю Yahoo! Sports.
За словами українця, його головною метою є бій з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Девіном Хейні.
"Звичайно, суперником номер один для мене є Девін Хейні, тому що зараз йому належать усі чотири пояси", - сказав Ломаченко.
Водночас він додав, що найцікавіше боксувати було б з іншим американцем - Джервонтою Девісом.
"Якщо дивитися на боксерські стилі, найцікавішою була б битва з Джервонтою Девісом. Він запропонує цікавий бій. Джервонта - агресивний боєць, він націлений на правильний удар. Він тільки атакує, тоді як інші бійці використовують іншу стратегію, намагаються захищатися і контратакувати", - пояснив Ломаченко, який 29 жовтня у Нью-Йорку повренеться на ринг у бою з Джемейном Ортісом зі США.
Джервонта Девіс володіє титулом "регулярного" чемпіона світу за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).
Усі чотири головних пояса у легкій вазі - WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBC (Всесвітньої боксерської ради) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) належать Девіну Хейні.
- 26 жовтня Василь Ломаченко заявив, що обрав у суперники маловідомого амерканця Демейна Ортіса, через річну перерву в кар'єрі.
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