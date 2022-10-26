Про це Ломаченко заявив у інтерв'ю Yahoo! Sports.

За словами українця, його головною метою є бій з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Девіном Хейні.

"Звичайно, суперником номер один для мене є Девін Хейні, тому що зараз йому належать усі чотири пояси", - сказав Ломаченко.

Водночас він додав, що найцікавіше боксувати було б з іншим американцем - Джервонтою Девісом.

"Якщо дивитися на боксерські стилі, найцікавішою була б битва з Джервонтою Девісом. Він запропонує цікавий бій. Джервонта - агресивний боєць, він націлений на правильний удар. Він тільки атакує, тоді як інші бійці використовують іншу стратегію, намагаються захищатися і контратакувати", - пояснив Ломаченко, який 29 жовтня у Нью-Йорку повренеться на ринг у бою з Джемейном Ортісом зі США.

Джервонта Девіс володіє титулом "регулярного" чемпіона світу за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).

Усі чотири головних пояса у легкій вазі - WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBC (Всесвітньої боксерської ради) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) належать Девіну Хейні.

26 жовтня Василь Ломаченко заявив, що обрав у суперники маловідомого амерканця Демейна Ортіса, через річну перерву в кар'єрі.

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