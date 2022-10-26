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Ломаченко пояснив, чому обрав у суперники посереднього боксера

26 жовтня, 2022 середа
11:40
Спорт Василь Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко заявив, що обрав у суперники амерканця Демейна Ортіса, через річну перерву в кар'єрі

Про це Ломаченко заявив у інтерв'ю Yahoo! Sports. 

За його словами, після тривалої паузи у кар'єрі проводити бій з топовими суперниками не було сенсу, тому він обрав Джемейна Ортіса.  

"Я думаю, що Ортіс – молодий та амбітний боєць. Він непереможений, має хорошу техніку та інші боксерські аспекти. В принципі, особливо варіантів не було, тому що в мене через очевидні причини була довга пауза в кар'єрі. Я не міг відразу після цієї перерви битися з топовими бійцями. У цьому просто не було сенсу. Отже, мені запропонували двох потенційних суперників, і я вибрав Ортіса, оскільки він непереможений", – сказав Ломаченко.

Бій Ломаченко - Ортіс відбудеться 29 жовтня у Нью-Йорку. 

Востаннє українець боксував у грудні 2021 року та переміг за очками Річарда Коммі з Гани. 

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Бокс
Василь Ломаченко
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