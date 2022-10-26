Про це Ломаченко заявив у інтерв'ю Yahoo! Sports.

За його словами, після тривалої паузи у кар'єрі проводити бій з топовими суперниками не було сенсу, тому він обрав Джемейна Ортіса.

"Я думаю, що Ортіс – молодий та амбітний боєць. Він непереможений, має хорошу техніку та інші боксерські аспекти. В принципі, особливо варіантів не було, тому що в мене через очевидні причини була довга пауза в кар'єрі. Я не міг відразу після цієї перерви битися з топовими бійцями. У цьому просто не було сенсу. Отже, мені запропонували двох потенційних суперників, і я вибрав Ортіса, оскільки він непереможений", – сказав Ломаченко.

Бій Ломаченко - Ортіс відбудеться 29 жовтня у Нью-Йорку.

Востаннє українець боксував у грудні 2021 року та переміг за очками Річарда Коммі з Гани.

16 жовтня американський боксер Девін Хейні переміг австралійця Джорджа Камбососа та захистив звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

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