Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Мельбурні (Австралія) Хейні переміг Камбососа одностайним рішенням суддів - 119:109, 118:110, 118:110.

Таким чином, американець захистив титули WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради) у легкій вазі (до 61,2 кг).

У разі перемоги боксер зі США пообіцяв зустрітися з Василем Ломаченком, який раніше був чемпіоном світу в цьому дивізіоні.

5 червня 2022 року Девін Хейні відібрав у Джорджа Камбососа звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

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