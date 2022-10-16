Хейні переміг Камбососа у бою за звання абсолютного чемпіона світу в категорії Ломаченка
У неділю 16 жовтня американський боксер Девін Хейні переміг австралійця Джорджа Камбососа та захисти звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Мельбурні (Австралія) Хейні переміг Камбососа одностайним рішенням суддів - 119:109, 118:110, 118:110.
Таким чином, американець захистив титули WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради) у легкій вазі (до 61,2 кг).
У разі перемоги боксер зі США пообіцяв зустрітися з Василем Ломаченком, який раніше був чемпіоном світу в цьому дивізіоні.
-
5 червня 2022 року Девін Хейні відібрав у Джорджа Камбососа звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.47
- Актуальне
- Важливе