Про це повідомляє Top Rank Boxing.

"Я сфокусований на своїй роботі, на своєму боксі. Ти не можеш перестати думати про свою країну, це завжди у твоїй голові, але зараз я зосереджений, бо маю таким бути, адже я - спортсмен. Звісно, після бою я повернусь в Україну, щоб підтримувати нашу країну", - сказав Василь Ломаченко.

Бій Ломаченко - Ортіс відбудеться 29 жовтня у Нью-Йорку.

Востаннє українець боксував у грудні 2021 року та переміг за очками Річарда Коммі з Гани.

26 жовтня Василь Ломаченко заявив, що обрав у суперники маловідомого американця Джемейна Ортіса, через річну перерву в кар'єрі.

Також український боксер заявив, що у 2023 році хоче зустрітися з американцями Девіном Хейні та Джервонтою Девісом.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb