Ломаченко повідомив, чи збирається повернутись в Україну після бою з Ортісом
Український легковаговик Василь Ломаченко розповів, що планує повернутись в Україну після бою з Джемейном Ортісом
Про це повідомляє Top Rank Boxing.
"Я сфокусований на своїй роботі, на своєму боксі. Ти не можеш перестати думати про свою країну, це завжди у твоїй голові, але зараз я зосереджений, бо маю таким бути, адже я - спортсмен. Звісно, після бою я повернусь в Україну, щоб підтримувати нашу країну", - сказав Василь Ломаченко.
Бій Ломаченко - Ортіс відбудеться 29 жовтня у Нью-Йорку.
Востаннє українець боксував у грудні 2021 року та переміг за очками Річарда Коммі з Гани.
- 26 жовтня Василь Ломаченко заявив, що обрав у суперники маловідомого американця Джемейна Ортіса, через річну перерву в кар'єрі.
- Також український боксер заявив, що у 2023 році хоче зустрітися з американцями Девіном Хейні та Джервонтою Девісом.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе