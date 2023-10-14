Усик про початок війни: Вирішив піти в тероборону, це обов'язок

Про це повідомляє Luckypanch.net.

"Вирішив піти в тероборону, бо це моя країна. В мою країну прийшов ворог, треба її захищати. І неважливо, хто я, - спортсмен, бізнесмен чи хтось інший. Я - громадянин України, повинен її захищати", - розповідає Усик про свій вчинок на початку повномасштабної війни.

За словами боксера, захищати Україну - це обов'язок.

"Всі, хто живе в Україні, хто вважає себе українцем, хто має паспорт, хто народився тут, хто тут живе, хто приїхав сюди жити - він повинен захищати країну. Це обов’язок чоловіка, хлопця, мужчини", - заявив український боксер.

Наступний бій Усика

Офіційна дата проведення бою Усик - Ф'юрі наразі невідома. За інформацією ESPN, поєдинок пройде у грудні 2023-го чи у січні 2024 року у Саудівській Аравії, в Ріяді.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі битимуться за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Українець є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради). 28 жовтня він зустрінеться з бійцем змішаних єдиноборств Френсісом Нганну з Франції.