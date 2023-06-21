Усик розпочав підготовку до нового бою: де, коли і з ким битиметься українець
Чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик розпочав підготовку до захисту титулів
Про це повідомляє Luckypunchnet.
За інформацією джерела, Олександр Усик разом з командою уже розпочали підготовку до наступного бою.
Наступним суперником Усика стане обов'язковий претендент на титул WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) Даніеля Дюбуа з Великої Британії.
Очікується, що бій Усик - Дюбуа пройде 26 серпня у Польщі.
Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 17 травня Тайсон Ф’юрі запропонував Олександру Усику провести влітку бій на "Вемблі".
- 27 травня Ф'юрі знову передумав битися з Усиком та кинув виклик Ентоні Джошуа.
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