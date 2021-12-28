Усик розповів про дивну поведінку Джошуа перед чемпіонським боєм

Про це Усик розповів у інтерв'ю Forbes.

За його словами, він перед боєм звернув увагу, що Джошуа опустив руки на канати, був розсіяний, жував капу та дивно поводився.

"Руки на канатах, це було не так вже й незвичайно. Для цього можуть бути дуже різні причини. Мене здивувало більше, що він був трохи розсіяний, жував капу. Ось чому я подумав, що це дивно. Але кожен поводиться по-своєму. Звичайно, я і моя команда звертаємо на це увагу. Вони спостерігають і аналізують. Ми намагаємося, щоб наші спостереження працювали. Я помітив, що він дуже втомився після бою. Я помітив це ще під час першого бою з Руїсом. Він виглядав дивно", - сказав Усик.

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Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На весну 2022 року заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.

22 грудня стало відомо, що Ентоні Джошуа категорично відмовився поступатися співвітчизнику Тайсону Ф'юрі правом на бій з Олександром Усиком.

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