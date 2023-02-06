Усик розповів, як змінюється поведінка Ф'юрі, коли вимикаються камери

Про це Усик розповів у інтерв'ю The Guardian.

"Коли немає камер, він зовсім інший. Він грає поганого хлопця для камер. Мені здається, він любить фільми про кохання і коли дивиться їх, то трохи плаче. І це непогано. Коли я дивлюся якісь сентиментальні фільми, я теж можу пустити сльозу", - зізнався Усик.

Українець заявив, що впевнений, що Ф'юрі не вдасться його зламати психологічно, як це він робив з іншими суперниками.

"Мені здається, я зміг трохи залізти йому в голову. Я багато років спостерігав за тим, як Тайсон Ф'юрі проникає в голови своїх суперників. І тоді я заліз йому в голову", - розповів Усик про свої перепалки з британцем у соцмережах.

Він також висловив переконання, що їхній об’єднавчий бій з Ф'юрі незабаром буде узгоджено. Водночас Усик визнав, що на нього чекає найважче випробування в кар’єрі, адже величезну перевагу суперника у вазі та зрості розмірі буде нелегко подолати.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).