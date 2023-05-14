Усик відповів, чим займатиметься після завершення кар'єри

Про це Усик розповів у інтерв'ю vRINGe.com.

За його словами, наразі він зосереджений на здобутті звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Лише після цього українець ухвалить рішення щодо продовження кар'єри та у будь-якому випадку залишиться причетним до боксу.

"Поки що маю конкретну мету. І разом із командою ми будемо до неї йти. Це абсолютне чемпіонство, так. Далі подивимося. Але навіть якщо професійну кар'єру буде завершено, бокс нікуди не зникне з мого життя", - сказав Усик.

Він заявив, що вже зараз розвиває проєкт Ready to Fight, який об'єднує всіх, хто причетних до світу боксу та допомагає розв'язувати їхні проблеми.

"Це платформа, на якій уже зараз може зареєструватися будь-який боксер незалежно від країни та його рівня навичок, а також менеджери, тренери, дієтологи, масажисти — загалом усі фахівці, які входять до команди професійних бійців. Завдяки цій платформі боксер зможе легко знаходити спаринг-партнерів для тренувань, членів команди або заробляти як спаринг-партнер", - розповів Усик.

Він додав, що найунікальнішою частиною його проєкту – є токенізація боксу.

"Такого ще не було у світі. Токен відкриває доступ до унікального контенту, наприклад, відео з тренувань або просто можливість придбати мерч. Головне, що це створює нову модель монетизації для боксерів. Головна ж місія — допомогти новачкам швидше просуватися на вершину кар'єри, а професіоналам — надати більш сучасний та зручний сервіс, щоб прибрати максимум бюрократії та проблем, які зазвичай виникають на шляху до виступів на високому рівні та загалом під час побудови особистого бренду", - поділився планами Усик, який володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Наступний поєдинок українець має провести проти обов'язкового претендента на титул WBA Даніеля Дюбуа з Великої Британії.

Ще один чемпіонський титул в надважкій вазі належить - за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) - належить британцю Тайсону Ф'юрі.