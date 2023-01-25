Усик заявив, що готовий битись з Ф'юрі без призових
Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик наголосив, що готовий битись з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі навіть без призових
Про це Усик написав у твіттері.
"Ф’юрі, ти говориш про велич у боксі. Водночас ти кажеш: "Дайте мені багато грошей". Велич у боксі не визначається грошима, велич приходить з переможного шляху. Ти кажеш, що я уникаю тебе. Хоча насправді я ніколи не уникав і сам йшов до тебе. Тож я готовий боксувати з тобою навіть без призових", - йдеться у твіті.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 20 січня співпромоутер британця Боб Арум висловив переконання, що бій між Усиком та Ф’юрі відбудеться не пізніше квітня 2023 року.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.47Продаж 43.38
- Актуальне
- Важливе