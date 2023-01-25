Усик заявив, що готовий битись з Ф'юрі без призових

Про це Усик написав у твіттері.

"Ф’юрі, ти говориш про велич у боксі. Водночас ти кажеш: "Дайте мені багато грошей". Велич у боксі не визначається грошима, велич приходить з переможного шляху. Ти кажеш, що я уникаю тебе. Хоча насправді я ніколи не уникав і сам йшов до тебе. Тож я готовий боксувати з тобою навіть без призових", - йдеться у твіті.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

20 січня співпромоутер британця Боб Арум висловив переконання, що бій між Усиком та Ф’юрі відбудеться не пізніше квітня 2023 року.

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