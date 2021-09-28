Усик заявив, що повезе чемпіонські пояси до окупованого Криму

Про це він заявив під час пресконференції у Києві, повідомляє Еспресо.TV.

За словами Олександра Усика, він хоче повезти чемпіонські пояси до Сімферополя у зал, де починав займатися боксом та показати їх своєму першому тренеру Сергію Лапіну.

"Пояси треба дочекатися, щоб їхати додому. Звичайно, я хочу побачити тренера, кумів, сестру. Зайти у свій зал рідненький, показати тренеру пояси, подякувати йому за те, що він колись давно взяв у свою секцію та довів до високого рівня, навчив захищатися та боксувати, розмірковувати та пробачати, перед тим, як бити. Зробив із хлопчиська чоловіка", - сказав Усик.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі 9 жовтня захищатиме титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) у бою проти Деонтея Вайлдера.



Нагадаємо, у ніч проти неділі, 26 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

28 вересня Олександр Усик піднявся на другу позицію в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring.

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