Усик заявив, що повезе чемпіонські пояси до окупованого Криму
Український боксер Олександр Усик має намір після перемоги над Ентоні Джошуа відвідати окупований Росією Крим
Про це він заявив під час пресконференції у Києві, повідомляє Еспресо.TV.
За словами Олександра Усика, він хоче повезти чемпіонські пояси до Сімферополя у зал, де починав займатися боксом та показати їх своєму першому тренеру Сергію Лапіну.
"Пояси треба дочекатися, щоб їхати додому. Звичайно, я хочу побачити тренера, кумів, сестру. Зайти у свій зал рідненький, показати тренеру пояси, подякувати йому за те, що він колись давно взяв у свою секцію та довів до високого рівня, навчив захищатися та боксувати, розмірковувати та пробачати, перед тим, як бити. Зробив із хлопчиська чоловіка", - сказав Усик.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі 9 жовтня захищатиме титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) у бою проти Деонтея Вайлдера.
- Нагадаємо, у ніч проти неділі, 26 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- 28 вересня Олександр Усик піднявся на другу позицію в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring.
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