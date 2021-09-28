Абсолютний чемпіон світу пояснив, чому реванш Усик - Джошуа не має сенсу

Про це Тейлор написав у twitter.

За словами британця, який володіє званням абсолютного чемпіона світу в першій напівсередній вазі (до 63,5), Усик в першому поєдинку проти Джошуа довів, що він набагато сильніший.

"Чи є необхідність в реванші Усик - Джошуа? Особисто я так не думаю. Мені здається, що цей бій був занадто одностороннім. А як вважаєте ви?" - написав Тейлор.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Is there any need for a USYK Vs AJ rematch ????? Personally I don’t think so I think it was too one sided. What do you think ? — Josh Taylor (@JoshTaylorBoxer) September 26, 2021

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 26 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що за умовами контракту на перший бій з Ентоні Джошуа, українець має негайно провести з британцем реванш.

27 вересня промоутер Едді Хірн повідомив, що бій-реванш Ентоні Джошуа проти Олександра Усика відбудеться у лютому.

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