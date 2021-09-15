Усик знявся у кліпі українського гурту ANNA MARIA

Про це повідомляє ANNA MARIA в Instagram.

Головним героєм кліпу на пісню Light up дуету ANNA MARIA, який складається із сестер-близнючок Анни та Марії Опанасюк, став Олександр Усик.

"Наш кліп, головним героєм якого став абсолютний чемпіон світу - Олександр Усик. Це навіть більше, ніж просто кліп. Це відео про рух в самому головному напрямку - вперед! Ми просто хочемо показати, що немає нічого неможливого, навіть якщо здається, що це дико складно. І тоді доводиться перемогти себе. А це - найголовніша перемога! Ніколи! Ніколи не переставай мріяти. І запам'ятай: в найскладніші моменти, в найтемніші часи, знайди в собі ту саму крихітну іскорку, яка потім засяє на весь світ!

Light up!", - йдеться у коментарі до відео.

Усик був абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг), але залишив свої титули та перейшов у надважку вагу.

25 вересня у Лондоні Олександр Усик зустрінеться з Ентоні Джошуа. Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, 14 вересня британський промоутер Френк Воррен заявив, що у разі, якщо Олександру Усику вдасться впоратися з пресингом Ентоні Джошуа у першій половині поєдинку, то він переможе за очками.

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