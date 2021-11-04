Ускладнення від COVID-19 можуть тривати роками, - радник програми імунізації ЦКЗ США в Україні

Про це Умід Шарапов сказав на брифінгу, передає "РБК-Україна".



"COVID у багатьох викликає тяжкі ускладнення. Навіть у тих, хто легко перехворів - про це мало говорять - у них можуть бути ускладнення, які тривають місяцями. Я знаю людей, у яких ці ускладнення тривають роками", - сказав Шарапов.



Чиновник ЦКЗ США назвав відомі йому прояви таких ускладнень.



"Це хронічна втома, безсоння, депресія, випадання волосся у жінок і чоловіків, болі в суглобах, м'язові болі, зниження працездатності", - розповів Шарапов.



За словами фахівця, на проблеми з увагою та пам'яттю скаржаться навіть ті люди, які перехворіли коронавірусом у легкій формі.



"А це впливає на якість роботи. Я чув, що деякі люди навіть звільнилися з роботи, тому що їм стало складно робити інтелектуальну роботу. Також ускладнення від COVID-19 впливають на якість спілкування в сім'ї", - додав Шарапов.

Нагадаємо, впродовж доби 3 листопада в Україні зафіксували понад 27 тис. нових випадків COVID-19 і 699 смертей.