В Україні зафіксували понад 27 тис. COVID-випадків за добу, майже 700 смертей
За добу 3 листопада в Україні зафіксовано 27 377 нових підтверджених випадків коронавірусу (з них дітей – 1 787, медпрацівників – 426)
Про це свідчать дані МОЗ.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 006 463 особи;
- ️ одужало – 2 479 138 осіб;
- ️ летальних випадків – 70 146;
- ️ проведено ПЛР-тестувань – 14 658 956.
За добу 3 листопада в Україні:
- зафіксовано 27 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 787, медпрацівників – 426);
- 299 272 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 968 людей, повністю імунізовані - 86 304 людини.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5 472 особи;
- ️ летальних випадків – 699;
- ️ одужало – 12 464 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1836), Дніпропетровській (2254), Одеській (1899), Харківській (1656) і Житомирській (1559) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1836 випадків;
Вінницька область – 672 випадки;
Волинська область – 674 випадки;
Дніпропетровська область – 2254 випадки;
Донецька область – 1390 випадків;
Житомирська область – 1559 випадків;
Закарпатська область – 421 випадок;
Запорізька область – 1350 випадків;
Івано-Франківська область – 1214 випадків;
Київська область – 967 випадків;
Кіровоградська область – 212 випадків;
Луганська область – 759 випадків;
Львівська область – 1400 випадків;
Миколаївська область – 733 випадки;
Одеська область – 1899 випадків;
Полтавська область – 1197 випадків;
Рівненська область – 1041 випадок;
Сумська область – 1543 випадки;
Тернопільська область – 523 випадки;
Харківська область – 1656 випадків;
Херсонська область – 613 випадків;
Хмельницька область – 1113 випадків;
Черкаська область – 775 випадків;
Чернівецька область – 694 випадки;
Чернігівська область – 882 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У МОЗ зауважили, що 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
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