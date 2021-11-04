В Україні зафіксували понад 27 тис. COVID-випадків за добу, майже 700 смертей

Про це свідчать дані МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 006 463 особи;

️ одужало – 2 479 138 осіб;

️ летальних випадків – 70 146;

️ проведено ПЛР-тестувань – 14 658 956.

За добу 3 листопада в Україні:

зафіксовано 27 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 787, медпрацівників – 426);

299 272 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 968 людей, повністю імунізовані - 86 304 людини.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 472 особи;

️ летальних випадків – 699;

️ одужало – 12 464 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1836), Дніпропетровській (2254), Одеській (1899), Харківській (1656) і Житомирській (1559) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 1836 випадків;

Вінницька область – 672 випадки;

Волинська область – 674 випадки;

Дніпропетровська область – 2254 випадки;

Донецька область – 1390 випадків;

Житомирська область – 1559 випадків;

Закарпатська область – 421 випадок;

Запорізька область – 1350 випадків;

Івано-Франківська область – 1214 випадків;

Київська область – 967 випадків;

Кіровоградська область – 212 випадків;

Луганська область – 759 випадків;

Львівська область – 1400 випадків;

Миколаївська область – 733 випадки;

Одеська область – 1899 випадків;

Полтавська область – 1197 випадків;

Рівненська область – 1041 випадок;

Сумська область – 1543 випадки;

Тернопільська область – 523 випадки;

Харківська область – 1656 випадків;

Херсонська область – 613 випадків;

Хмельницька область – 1113 випадків;

Черкаська область – 775 випадків;

Чернівецька область – 694 випадки;

Чернігівська область – 882 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



У МОЗ зауважили, що 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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