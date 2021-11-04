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В Україні зафіксували понад 27 тис. COVID-випадків за добу, майже 700 смертей

4 листопада, 2021 четвер
08:23
Суспільство коронавірус

За добу 3 листопада в Україні зафіксовано 27 377 нових підтверджених випадків коронавірусу (з них дітей – 1 787, медпрацівників – 426)

Про це свідчать дані МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

  •   захворіло – 3 006 463 особи;
  • ️  одужало – 2 479 138 осіб;
  • ️  летальних випадків – 70 146;
  • ️  проведено ПЛР-тестувань – 14 658 956.

За добу 3 листопада в Україні:

  • зафіксовано 27 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 787, медпрацівників – 426);
  • 299 272 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 968 людей, повністю імунізовані - 86 304 людини.

Також за минулу добу:

  •  госпіталізовано – 5 472 особи;
  • ️ летальних випадків – 699;
  • ️ одужало – 12 464 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1836), Дніпропетровській (2254), Одеській (1899), Харківській (1656) і Житомирській (1559) областях.  

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1836 випадків;
Вінницька область – 672 випадки;
Волинська область – 674 випадки;
Дніпропетровська область – 2254 випадки;
Донецька область – 1390 випадків; 
Житомирська область – 1559 випадків;
Закарпатська область – 421 випадок;
Запорізька область – 1350 випадків;
Івано-Франківська область – 1214 випадків;
Київська область – 967 випадків;
Кіровоградська область – 212 випадків;
Луганська область – 759 випадків;
Львівська область – 1400 випадків;
Миколаївська область – 733 випадки;
Одеська область – 1899 випадків;
Полтавська область – 1197 випадків;
Рівненська область – 1041 випадок;
Сумська область – 1543 випадки;
Тернопільська область – 523 випадки;
Харківська область – 1656 випадків;
Херсонська область – 613 випадків;
Хмельницька область – 1113 випадків;
Черкаська область – 775 випадків;
Чернівецька область – 694 випадки;
Чернігівська область – 882 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ зауважили, що 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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